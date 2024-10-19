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MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk zirvede yaptığı konuşmada, insan odaklı çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:34
MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi

MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

İnsan Odaklı Çalışmalar

Öztürk, özne olarak insanı temel alarak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. "Farklılaşmak gerekiyor, tercih edilebilmek için. Bir akaryakıt dağıtım şirketinden çok ötesiyiz aslında" diyen Öztürk, bu farklılaşmanın toplum için yapılan çalışmaların takdir edilmesinden kaynaklandığını vurguladı.

Topluma Katkı Sağlamak

Öztürk, toplumsal katkının önemine dikkat çekerek, bu tür girişimlerin sadece iş dünyasında değil, genel olarak toplumda daha geniş yankılar bulduğunu belirtti. Farklı bir perspektif ile çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit-IAS) MÜSİAD Genel Merkezi'nde devam ediyor. "Bir Yastıkta Bir Ömür: Başarı ve Güven" adlı panel TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit-IAS) MÜSİAD Genel Merkezi'nde devam ediyor. "Bir Yastıkta Bir Ömür: Başarı ve Güven" adlı panel TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit-IAS) MÜSİAD Genel Merkezi'nde devam ediyor. "Bir Yastıkta Bir Ömür: Başarı ve Güven" adlı panel TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

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