New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 azalarak 45.992,23 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ekside 6.599,34 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,94 kayıpla 22.285,46 puana indi.

Fed belirsizlikleri piyasaları baskılıyor

Piyasalarda negatif seyir, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerden kaynaklanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed yetkililerinin hafta boyunca yaptığı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün de banka yetkililerinden yeni değerlendirmeler geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni atadığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, merkez bankasının faiz oranlarını hızla düşürmemesi durumunda ekonomiye zarar verme riskiyle karşı karşıya olunabileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, verilerin enflasyonun Fed'in hedefine ulaşma yolunda olduğunu ve iş gücü piyasasının istikrarını göstermesi halinde faiz oranlarının daha da düşebileceğini söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonu düşürme ihtiyacına dikkat çekerek, Fed'in yakın zamanda tekrar faiz indirmesine gerek olmayabileceği sinyalini verdi.

Makroekonomik veriler karışık sinyaller veriyor

Makro veriler ise karışık bir tablo ortaya koyuyor. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Eylül ile biten haftada 218 bine düşerek beklentilerin altında geldi.

Ağustosta dayanıklı mal siparişleri beklentilerin aksine yüzde 2,9 arttı. Mal ticareti açığı ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 16,8 azalarak 85,5 milyar dolara geriledi.

Bütçe müzakereleri yakından izleniyor

Öte yandan, mali yılın 30 Eylül'de sona ermesine kısa süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmeler de piyasalarda izleniyor. Bütçe müzakerelerinde şu ana kadar bir anlaşmaya varılamaması, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanabileceğine dair endişeleri artırdı.

Yatırımcılar, Fed yetkililerinin açıklamaları ve makroekonomik verilerin yönüne göre pozisyonlarını güncellemeye devam ediyor.