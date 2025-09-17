New York Borsası Fed Öncesi Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, Fed'in faiz kararı ve Powell açıklamaları öncesi karışık açıldı; Dow yükseldi, Nasdaq geriledi, Nvidia hisseleri Çin haberiyle düştü.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:05
Piyasa Açılışı ve Endeksler

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Fed Başkanı Jerome Powell kaynaklı belirsizlikler öncesi güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artışla 45.937,15 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 6.610,63 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 22.313,25 puana geriledi.

Fed Beklentileri ve Piyasa Tepkisi

Yatırımcıların odağında, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları bulunuyor. Son açıklanan makro veriler enflasyon endişelerini canlı tutarken, iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri Fed'in politika faizini düşürmesine işaret ediyor.

Para piyasalarında, Fed’in bugün politika faizini 25 baz puan düşürme ihtimali yüzde 94 olarak fiyatlanıyor. Bankanın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ve Powell'ın yapacağı değerlendirmeler, gelecek dönem politika yol haritası açısından belirleyici olacak.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin'in ülkenin büyük teknoloji şirketlerine Nvidia çiplerini satın almayı durdurma talimatı verdiğine dair haberler sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

