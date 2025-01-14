New York Borsası Haftaya Karışık Seyirle Kapandı: Dow Jones Yükseldi, Nasdaq Düştü

New York Borsası Haftaya Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,86 artarak 42.297,12 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.836,22 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 19.088,10 puana düştü.

ABD'de yükselen tahvil faizleri, teknoloji hisselerini olumsuz etkilerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı anket sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Geçen hafta gelen istihdam raporu, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını destekledi ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın yıllık ilk faiz indirimini hazirandan önce yapmayacağı ihtimali öne çıktı. Ayrıca, 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,80 ile 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi de, yakın zamanda faiz indirimi olmayacağına ilişkin beklentilerle Kasım 2022'den beri ilk kez 110 değerinin üzerine çıktı. Analistler, yatırımcıların bu hafta ABD'deki bazı büyük bankaların açıklayacağı bilançolar ile enflasyon verilerini takip edeceğini belirtti.

Teknoloji hisselerindeki satıcılı seyir devam ederken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2, Meta'nın hisseleri yüzde 1,2, Apple'ın hisseleri yüzde 1, Alphabet'in hisseleri yüzde 0,5, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,4 ve Amazon'un hisseleri yüzde 0,2 geriledi.

Öte yandan, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, 2025 yılı satış tahminlerini düşürmesi sonucunda yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti. Ülke basınında, ABD yönetiminin Japon Nippon Steel tarafından satın alınmasını engellediği US Steel'a potansiyel bir teklif için ABD'li çelik üreticileri Cleveland Cliffs ve Nucor'un işbirliği yaptığı bildirildi. Bu haber sonrasında, US Steel ile Cleveland Cliffs'in hisseleri yüzde 6'şar ve Nucor'un hisseleri yüzde 4 yükseldi.

Ayrıca, California'da açılan bir davada, Los Angeles kentinin Eaton bölgesindeki yangının elektrik şirketi Edison International'ın ekipmanlarından kaynaklandığı iddia edilirken, şirketin hisseleri yüzde 12 düştü.