New York Borsası Yükselişle Başladı!

New York Borsası Güne Yükselişle Başladı

New York borsası, gün içerisinde yükselişle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artışla 44.756,36 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 6.026,97 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,39 kazançla 19.418,22 puana çıktı.

Dün, yapay zeka ile ilgili hisselerde sert düşüşlerin yaşanmasının ardından, bazı hisseler kayıplarının bir kısmını telafi etti. Piyasalardaki genel seyir, açılışta pozitif bir görünüm sergiledi.

Yapay Zeka Gelişmeleri Piyasalara Yansıyor

Çinli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü yeni yapay zeka modelinin daha az çip kullanarak ve kısa sürede geliştirilmesi, küresel çip şirketlerinin hisselerini aşağı çekmiştir. ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek'in yapay zeka modelini olumlu gördüğünü ve bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini ifade etti. Trump, bu modelin maliyetleri azaltması nedeniyle “Bu iyi bir şey” ifadelerini kullandı.

Piyasa Beklentileri ve Analizler

Analistler, bu hafta bazı önemli teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançoların piyasa üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yarınki faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

Makroekonomik veriler arasında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 azalış yaşandığı görülmektedir. S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydederek konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösterdi.

Dün hisseleri yüzde 17 düşen ve piyasa değeri yaklaşık 600 milyar azalan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri, yeni işlem gününe yüzde 3'e yakın kazanç ile başladı. Ayrıca, Broadcom da benzer şekilde yaklaşık yüzde 3 artış kaydetti.

Bugün bilançosunu açıklayan Boeing şirketinin hisseleri, geçen yıl 11,8 milyar dolarla 2020'den bu yana en yüksek yıllık zararını bildirmesine rağmen yaklaşık %4 değer kazanıyor. Öte yandan, JetBlue Airways'in hisseleri bilançonun açıklanmasının ardından yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Investing Trends

Analistler, Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin yarın açıklayacağı finansal sonuçlar üzerinde duruyor. Ayrıca, Trump'ın tarife uygulama planları ve ekonomi politikaları yatırımcıların dikkatinin odağında yer almaya devam ediyor.

Scott Bessent’in, Trump tarafından Hazine Bakanlığı için aday gösterilerek ABD Senatosu'ndan onay alması, medyada Bessent'in her ay %2,5 kademeli evrensel tarife planını desteklediği hakkında bilgiler yayımlanması dikkat çekiyor. Gümrük vergilerinin %20'ye kadar çıkabileceği iddiaları ise piyasaları etkilemeye devam ediyor.