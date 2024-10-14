New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York Borsası Hafta Başında Yükseldi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü güçlü bir artışla tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazanarak %0,47'lik bir artışla 43.065,22 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerinde Rekor Artış

S&P 500 endeksi, %0,77 oranında bir artışla 5.859,85 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi de %0,87'lik bir kazançla 18.502,64 puana yükseldi. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam eden bir piyasa atmosferine işaret ediyor.

Ekonomik Veriler Yatırımcıların Odak Noktası

ABD'de bu hafta açıklanacak olan ekonomik veriler ve şirket bilançoları, piyasalarda dikkatle izlenecek başlıca konular arasında yer alıyor. Analistler, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları gibi verilerin ekonominin durumu hakkında daha fazla bilgi sunacağına inanıyor.

Bilanço Sezonu ve Önemli Şirketler

Bu hafta Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup gibi önemli firmaların yanı sıra Netflix ve Nvidia gibi teknoloji devleri de mali raporlarını açıklayacak. Bu durum hisse senetleri ve sektör bazında oynaklığı artırabilir.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyon hedeflerinin netleşmesiyle birlikte daha fazla faiz indiriminin olabileceğini ifade etti. Para politikasının kısıtlayıcı olduğunu vurgulayan Kashkari, verilere dayanarak faiz indirimlerinin seyrinin belirleneceğini aktardı. Ayrıca, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, veri odaklı bir yaklaşımla faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini dile getirdi.

Nvidia Hisselerinde Rekor Seviyeler

Öte yandan, Nvidia hisseleri, 138,07 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin piyasa değeri 3,39 trilyon dolara çıkarak dikkatleri üzerine çekti.