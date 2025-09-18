Nvidia'dan Intel'e 5 Milyar Dolar Yatırım: Yapay Zeka Odaklı İşbirliği

Nvidia'dan Intel'e 5 Milyar Dolarlık Stratejik Yatırım

ABD'li çip üreticisi Nvidia, Intel ile veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortak geliştirme amaçlı yürüttüğü işbirliği kapsamında Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

İşbirliğinin Kapsamı

Nvidia tarafından yapılan açıklamada, anlaşma çerçevesinde Intel'in Nvidia'nın yapay zeka altyapı platformlarına entegre edeceği ve pazara sunacağı veri merkezleri için özel x86 grafik işlem birimleri üreteceği, kişisel bilgisayarlar için ise x86 sistem çipleri imal edeceğinin belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Nvidia'nın Intel'in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolarlık satın alma fiyatıyla toplam 5 milyar dolar yatırım yapacağı ifade edilirken, bu yatırımın gerekli düzenleyici onaylara tabi olduğu vurgulandı.

Yönetimden Değerlendirmeler

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, bu işbirliğinin Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem birikimini Intel'in geniş ekosistemiyle sıkı bir şekilde birleştireceğini vurguladı.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan ise konuyla ilgili olarak, "Intel'in önde gelen veri merkezi ve istemci bilgi işlem platformları, süreç teknolojimiz, üretim ve gelişmiş paketleme yeteneklerimizle birleşerek Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem alanındaki liderliğini tamamlayacak ve sektörde yeni atılımlar yapılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.