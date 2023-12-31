O banka emekli promosyonunda vites artırdı! Böyle rakam yok: Tüm emekliler hücum edecek

Denizbank, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını sürdürüyor ve emeklilere ödenecek promosyon miktarını güncelledi. Banka, emeklilere sağladığı avantajları artırarak, promosyon ödemelerinde zam uyguladı. İşte detaylar...

O banka emekli promosyonunda vites artırdı! Böyle rakam yok: Tüm emekliler hücum edecek
Yayın Tarihi:

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının resmiyet kazanmasıyla birlikte, 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkını elde etmesi, bankaların stratejilerini gözden geçirmesine neden oldu. Bu gelişme, bankaların müşteri çekme politikalarını ve emekli promosyonları için hazırlıklarını revize etmelerine yol açtı. Bankalar, 8 bin Türk Lirası'na kadar olan promosyonlar konusundaki çalışmalarını hızlandırdı.

EMEKLİ MAAŞI ALANLAR DİKKAT

Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı - Resim : 1

Aralık ayındaki promosyon miktarlarına ilişkin olarak özel bankalardan biri olan Denizbank, emeklilere sağladığı promosyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Dunya.com'da yer alan bilgilere göre, Denizbank'tan ilk defa maaş alan EYT'lilere, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında mobil uygulama indirerek 10.000 Türk Lirası'na kadar promosyon imkanı sunulmakta. Kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli.

Denizbank'ın emekli promosyonlarına ilişkin ödemeler ise şu şekilde:

- 3.500 Türk Lirası altı maaş alanlar için 6.000 Türk Lirası,

- 3.500 Türk Lirası - 7.500 Türk Lirası arası maaş alanlar için 7.000 Türk Lirası,

- 7.500 Türk Lirası - 10.000 Türk Lirası arası maaş alanlar için 9.000 Türk Lirası,

- 10.000 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlar için 10.000 Türk Lirası.

Bu promosyonlardan faydalanabilmek için MobilDeniz uygulamasının kullanılması gerekmekte.

Ayrıca, emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, birçok bankanın emekli promosyonlarında da artış yapması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Bu belirtiler sanıldığı kadar masum değil! Uykusuzluk ve stres varsa eyvah! Bu belirtiler sanıldığı kadar masum değil! Uykusuzluk ve stres varsa eyvah!
1 Ocak 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Günü Burçları Neler Bekliyor? 1 Ocak 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Günü Burçları Neler Bekliyor?
Piyasalar yangın yerine dönecek! 5 gün içinde olup bitecek: Altın, dolar, borsada parası olanlar dikkat! Piyasalar yangın yerine dönecek! 5 gün içinde olup bitecek: Altın, dolar, borsada parası olanlar dikkat!
Çok Okunanlar
Halkbank'tan 2024'ün ilk promosyon açıklaması! 23.000 TL ödeyecek Halkbank'tan 2024'ün ilk promosyon açıklaması! 23.000 TL ödeyecek Piyasalar yangın yerine dönecek! 5 gün içinde olup bitecek: Altın, dolar, borsada parası olanlar dikkat! Piyasalar yangın yerine dönecek! 5 gün içinde olup bitecek: Altın, dolar, borsada parası olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları Peugeot bu modellerinde yok artık dedirten fiyatı açıkladı! 2024'te bu fiyatları mumla aratacak Peugeot bu modellerinde yok artık dedirten fiyatı açıkladı! 2024'te bu fiyatları mumla aratacak DASK kararı çıktı: Her ay o oranda artacak DASK kararı çıktı: Her ay o oranda artacak