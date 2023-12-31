O banka emekli promosyonunda vites artırdı! Böyle rakam yok: Tüm emekliler hücum edecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının resmiyet kazanmasıyla birlikte, 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkını elde etmesi, bankaların stratejilerini gözden geçirmesine neden oldu. Bu gelişme, bankaların müşteri çekme politikalarını ve emekli promosyonları için hazırlıklarını revize etmelerine yol açtı. Bankalar, 8 bin Türk Lirası'na kadar olan promosyonlar konusundaki çalışmalarını hızlandırdı.

EMEKLİ MAAŞI ALANLAR DİKKAT





Aralık ayındaki promosyon miktarlarına ilişkin olarak özel bankalardan biri olan Denizbank, emeklilere sağladığı promosyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Dunya.com'da yer alan bilgilere göre, Denizbank'tan ilk defa maaş alan EYT'lilere, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında mobil uygulama indirerek 10.000 Türk Lirası'na kadar promosyon imkanı sunulmakta. Kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli.

Denizbank'ın emekli promosyonlarına ilişkin ödemeler ise şu şekilde:

- 3.500 Türk Lirası altı maaş alanlar için 6.000 Türk Lirası,

- 3.500 Türk Lirası - 7.500 Türk Lirası arası maaş alanlar için 7.000 Türk Lirası,

- 7.500 Türk Lirası - 10.000 Türk Lirası arası maaş alanlar için 9.000 Türk Lirası,

- 10.000 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlar için 10.000 Türk Lirası.

Bu promosyonlardan faydalanabilmek için MobilDeniz uygulamasının kullanılması gerekmekte.

Ayrıca, emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, birçok bankanın emekli promosyonlarında da artış yapması bekleniyor.