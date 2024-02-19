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O markette ne alırsan 20 TL indirimi başladı! 28 Şubat’a kadar geçerli olacak

Onur market 15 Şubat 2024 tarihinde imza attığı kampanyası ile ne alırsan 20 TL kampanyasını duyurdu. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar 28 Şubat 2024 tarihine kadar belirli ürünlerde aldıklarını 20 TL ödeyip çıkacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 13:54
O markette ne alırsan 20 TL indirimi başladı! 28 Şubat’a kadar geçerli olacak

Onur market vatandaşların oldukça ihtiyacı olduğu indirim kampanyasına imza attı. Ne alırsan 20 TL isimli kampanyasını başlattı. Kampanya doğrultusunda yoğurttan margarine, beş litrelik sudan sirkeye kadar birçok ürün indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Bu ürünlerden hangisine el atarsanız sadece 20 TL ödeyeceksiniz. Sizlerde 20 TL’ye cilt maskesi, traş bıçağı, el yüz havlusu, ıslak havlu, salatalık turşusu, tuz, 6’lı soda, beş litrelik su, abur cubur çeşitleri, çay, bitki çayı, kahve, salam, margarin, üçgen peynir gibi ürünleri almak istiyorsanız; kesinlikle Onur marketlere 28 Şubat tarihine kadar uğramayı unutmayın.

15 ŞUBAT’TA BAŞLADI 28 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECE

Onur market tarafından paylaşılmış olan bu aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların en fazla dikkatini çeken 20 TL’ye satışa çıkartılan ürünlerin çeşitliliği oldu. Birçok temel gıda ve hijyen ürününün 20 TL’den satışa çıkartılması vatandaşların 15 Şubat tarihinden itibaren koştur koştur Onur markete gitmesine sebebiyet verdi. Kampanya 28 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle vatandaşlar stokların yettiği noktaya kadar 20 TL’lik indirimli ürünlerden satın alabilecekler. İçim yoğurt 500 gr, kefir detoks 291 ml çeşitleri, bizim margarin paket 250 gr, Polenez hindi salam 90 gram, polenez macar salam 50 gr efor, Tomurcuk çay bergamot 100 gr, reçel 380 gr çeşitleri, hayat su 5 litre, Çamlıca gazoz 1 litre, makarna çeşitleri, el havlusu, ıslak havlu, 100’lük günlük peçete, 150’li günlük peçete, dev kağıt havlu gibi ürünler 20 TL’den Onur markette satışta olacak.

O markette ne alırsan 20 TL indirimi başladı! 28 Şubat’a kadar geçerli olacak

O markette ne alırsan 20 TL indirimi başladı! 28 Şubat’a kadar geçerli olacak

O markette ne alırsan 20 TL indirimi başladı! 28 Şubat’a kadar geçerli olacak

O markette ne alırsan 20 TL indirimi başladı! 28 Şubat’a kadar geçerli olacak

O markette ne alırsan 20 TL indirimi başladı! 28 Şubat’a kadar geçerli olacak

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