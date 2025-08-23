Öğütücü Bilya İthalatında Tarife Kontenjanı Esasları Belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, öğütücü bilya ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarını düzenliyor.

Kontenjan miktarı ve dağıtımı

Tebliğe göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 1040 ton olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 ton olarak saptandı.

Yürürlük

Tebliğ, 26 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.