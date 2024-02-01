Opel ay sonunda gemileri yaktı! O modelini 1 milyon TL'den ucuza satıyor

Otomobil tutkunlarının en çok tercih ettiği şık tasarımı, güçlü performansı ve eşsiz donanımı ile merakla beklediği Opel Corsa, Yeni Astra, Grandland, Mokka, Insignia, Crossland modellerinin güncel fiyat listesini sizler için derledik.

Opel ay sonunda gemileri yaktı! O modelini 1 milyon TL'den ucuza satıyor
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Otomobil tutkunları için en çok tercih edilen araçların fiyatlarını araştırmaya devam ediyoruz. Performansı, donanımı ve şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken bir marka olarak tercih edilen Opel'in yenilenmiş fiyat listesine bakarsanız 2023 modeli ile arasında40-5 milyon liralık fark olduğu görülmektedir. İşte o modeller ve güncel fiyatları. 

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Göz alıcı tasarımıyla sürücüye konforlu yolculuk deneyimi sağlayan Opel, en düşük donanıma sahip Corsa Ocak ayı itibariyle 992 bin TL ile satışa sunulacak. 

Modelin maksimum özellik paketine sahip 1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate seçeneği ise 1 milyon 331 bin TL ile tüketiciyle buluşacak. 

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%100 elektrikli versiyonu ile koleksiyona dahil olan yeni Opel Astra'nın başlangıç fiyatı 2024 modeli için 1 milyon 519 bin 900 TL'den başlayacak.

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Opel Astra'nın fiyatı, Ultimate donanım seviyesinde aşama aşama 200 milyon TL'ye kadar çıkacak. Elektrikli Astra'nın fiyatı ise 1 milyon 648 bin 900 TL.

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Sizleri daha fazla meraklandırmadan gelin ve Opel Corsa, Yeni Astra, Grandland, Mocha, Insignia ve Crossland modellerinin güncel fiyat listesine birlikte bir göz atalım.

2024 Ocak Opel Granland Fiyat Listesi

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1.2 130 hp benzin AT8GS

1.879.900

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1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate

1.968.900 TL

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1.5 130 hp dizel AT8 GS

1.973.900 TL

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1.5 130 hp dizel AT8 Ultimate

2.063.900 TL

2024 Ocak Opel Corsa fiyat listesi

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1.2 75 hp benzin MT5 Edition

992.900 TL

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1.2 100 hp benzin AT8 Edition

1.169.900 TL

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1.2 100 hp benzin AT8 GS

1.237.900 TL

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1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate

1.331.900 TL

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Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli)

1.313.900 TL

2024 Ocak Opel Crossland fiyat listesi 

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1.2 110 hp benzin MT6 Essential

1.156.900 TL

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1.2 130 hp benzin AT6 Essential

1.298.900 TL

2024 Ocak Opel Mokka fiyat listesi 

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1.2 130 hp benzin AT8 Edition

1.508.900 TL

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1.2 130 hp benzin AT8 GS

1.639.900 TL

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1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate

1.721.900 TL

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Mokka-e 100 kW Ultimate (Elektrikli)

1.538.900 TL

2024 Ocak Opel Astra fiyat listesi 

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1.2 130 hp benzin AT8 Edition

1.519.000 TL

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1.2 130 hp benzin AT8 GS

1.716.900 TL

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1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate

1.816.900 TL

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Astra Elektrik 115 kW Ultimate (Elektrikli)

1.648.900 TL

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