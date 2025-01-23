OpenAI, Yeni Yapay Zeka Aracı 'Operator'ı Tanıttı

OpenAI, 'Operator' İle Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yeni bir yapay zeka aracı olan Operator'ı tanıttı. Bu yenilikçi araç, tatil planlama, rezervasyon yapma ve market siparişi verme gibi çeşitli işlemleri bağımsız olarak yerine getirebilir.

Operator'ın Yetenekleri

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Operator'ın araştırma ön izlemesinin yayımlandığı ve bu aracın bugünden itibaren operator.chatgpt.com adresinden ABD'deki 'Pro' kullanıcılarına sunulmaya başlandığı belirtildi. Operator, çeşitli tekrarlayan tarayıcı görevlerini üstlenerek kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kullanıcı Geri Bildirimlerine Dayalı Gelişmeler

Açıklamada, Operator'ın kullanıcılarından öğrenerek zamanla daha da iyi hale geleceği vurgulandı. Uygulamanın ilerleyen dönemlerde Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına da genişletilmesi planlanıyor. Ayrıca, bu yeteneklerin gelecekte ChatGPT'ye entegre edilmesi bekleniyor.

İşbirlikçi Bir Deneyim

Operator, zorluklarla karşılaşması veya hata yapması durumunda kendini düzeltme yeteneğine de sahiptir. Eğer yardıma ihtiyaç duyarsa, kontrolü kullanıcıya geri vererek sorunsuz ve işbirliğine dayalı bir deneyim sunma amacı taşımaktadır.

Çeşitli Görevleri Üstlenebilir

Açıklamada, Operator'ın bir web sitesinde gezinmek, yazı yazmak ve düğmelere tıklamak gibi çok çeşitli görevleri yerine getirebileceği belirtildi. Bu kapsamda, kullanıcılar için form doldurma, tatil planlama, uçuş, otel ve restoran rezervasyonu yapma, market siparişi verme gibi işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.