DOLAR
35,62 0,03%
EURO
37,2 -0,2%
ALTIN
3.154,49 0,1%
BITCOIN
3.734.155,86 -0,44%

OpenAI, Yeni Yapay Zeka Aracı 'Operator'ı Tanıttı

OpenAI, kullanıcıların tatil planlaması ve rezervasyon işlemleri gibi görevleri yapabilecek yeni aracı Operator'ı duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:37
OpenAI, Yeni Yapay Zeka Aracı 'Operator'ı Tanıttı

OpenAI, 'Operator' İle Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yeni bir yapay zeka aracı olan Operator'ı tanıttı. Bu yenilikçi araç, tatil planlama, rezervasyon yapma ve market siparişi verme gibi çeşitli işlemleri bağımsız olarak yerine getirebilir.

Operator'ın Yetenekleri

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Operator'ın araştırma ön izlemesinin yayımlandığı ve bu aracın bugünden itibaren operator.chatgpt.com adresinden ABD'deki 'Pro' kullanıcılarına sunulmaya başlandığı belirtildi. Operator, çeşitli tekrarlayan tarayıcı görevlerini üstlenerek kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kullanıcı Geri Bildirimlerine Dayalı Gelişmeler

Açıklamada, Operator'ın kullanıcılarından öğrenerek zamanla daha da iyi hale geleceği vurgulandı. Uygulamanın ilerleyen dönemlerde Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına da genişletilmesi planlanıyor. Ayrıca, bu yeteneklerin gelecekte ChatGPT'ye entegre edilmesi bekleniyor.

İşbirlikçi Bir Deneyim

Operator, zorluklarla karşılaşması veya hata yapması durumunda kendini düzeltme yeteneğine de sahiptir. Eğer yardıma ihtiyaç duyarsa, kontrolü kullanıcıya geri vererek sorunsuz ve işbirliğine dayalı bir deneyim sunma amacı taşımaktadır.

Çeşitli Görevleri Üstlenebilir

Açıklamada, Operator'ın bir web sitesinde gezinmek, yazı yazmak ve düğmelere tıklamak gibi çok çeşitli görevleri yerine getirebileceği belirtildi. Bu kapsamda, kullanıcılar için form doldurma, tatil planlama, uçuş, otel ve restoran rezervasyonu yapma, market siparişi verme gibi işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SPK, 4 Şirketin Halka Arzını Onayladı
2
OpenAI, Yeni Yapay Zeka Aracı 'Operator'ı Tanıttı
3
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
4
İsviçre Merkez Bankası 2024 İçin 88 Milyar Dolar Kar Bekliyor
5
Gabar Dağı'nda Yeni Yılın İlk Petrol Sondaj Kuyusu Açıldı
6
Bakan Yumaklı: Destek Hesaplama Sistemi Üreticilere Kolaylık Sağlayacak
7
Finansın Geleceği Zirvesi: Katılım Bankacılığının İvmesi ve Sürdürülebilir Finansın Önemi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık