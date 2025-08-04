Ordu'da Fındık Hasadı Başladı: Üreticiler Zorlu Şartlarda Bahçelere Girdi

Ordu'da Fındık Hasadı Başladı

Ordu'nun sahil kesimindeki fındık üreticileri, 4 Ağustos itibarıyla hasat dönemine giriş yaptı. Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabahtan itibaren bahçelerine girdi ve yeni mahsul fındıklarını toplamaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı mahallelerdeki üreticiler, fındıkları kendi imkanlarıyla veya mevsimlik tarım işçileriyle topluyor. İşçiler tarafından çuvallara doldurulan fındıklar, daha sonra kurutulup patoza vermek üzere harmanlara taşınıyor.

Üreticilerin Yoğun Çabası

Kayabaşı Mahallesi'nde fındık toplayan işçilerden Hülya Kelem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bahçeye geldiklerini ve akşam 17.00'ye kadar fındık toplamaya devam edeceklerini belirtti. Havanın yağışlı olmasına rağmen hasada başladıklarını ifade eden Kelem, fındığın Ordulu üreticiler için ciddi bir geçim kaynağı olduğunu dile getirdi.

Sabahnur Yılmaz, bu sezon ilk kez bahçeye girdiğini ve engebeli arazide zorlanmalarına rağmen çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Cemalettin Erdoğdu ise 20 işçi ile bahçede çalışmaya başladıklarını ve "Bugün 'Bismillah' diyerek mahsulümüzü toplamaya başladık. Bu sezon zirai dondan dolayı ürünümüz az olsa da yine bahçelere girmek durumunda kaldık." dedi.

Fındık toplama heyecanını paylaşan Medine Karakılıç, 37 yıl sonra ilk kez fındık topladığını belirterek, "Bunun için ayrıca mutlu oldum ama fındığımız bu sezon çok az. Bir dalda bir fındık da olsa mecbur o ürünü toplamak zorundayız. Sezon tüm üreticilere hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.

Ordu'nun sahil kesimindeki fındık üreticileri, 4 Ağustos olarak belirlenen hasat dönemi için bahçelere girdi. Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabahtan itibaren bahçelerine girerek yeni mahsul fındıklarını topladı. Altınordu ilçesine bağlı mahallelerdeki üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla bazıları da mevsimlik tarım işçileriyle topluyor.

Ordu'nun sahil kesimindeki fındık üreticileri, 4 Ağustos olarak belirlenen hasat dönemi için bahçelere girdi. Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabahtan itibaren bahçelerine girerek yeni mahsul fındıklarını topladı. Altınordu ilçesine bağlı mahallelerdeki üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla bazıları da mevsimlik tarım işçileriyle topluyor.