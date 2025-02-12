Ordu'da Jeotermal Kaynak İhaleleri Duyuruldu

Ordu'da Jeotermal Kaynak Arama İhaleleri

Ordu'da, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları için ihale süreci başlatıldı. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, detayları içeren ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.

İhale Bilgileri

İhaleye çıkacak sahalar, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yer almakta. İki ayrı jeotermal kaynak sahası için 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilecektir. İhale, açık teklif usulü ile gerçekleştirilme kararı alındı.

Bu sahaların toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyon 278 bin lira olarak belirlenmiş. İhaleler, 24 Şubat tarihinde saat 10.00 ve 10.30'da gerçekleştirilecek.

İhaleler, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki toplantı salonunda düzenlenecek ve katılacak firmaların belirleneceği bu önemli süreçte, jeotermal enerji potansiyeli için yeni fırsatlar sunulması bekleniyor.