Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'ye Gidiyor

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali Görevi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali'deki deniz yetki alanlarına dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Bayraktar, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi, bu ay sonunda veya Ekim ayının başında Somali'ye gönderiyoruz" dedi.

Deniz Durumu ve Görev Planı

Bayraktar, geminin gönderim tarihinin netleştiğini ancak deniz durumuna göre Deniz Kuvvetleri ile birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Somali'de toplam 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanına sahip olduğunu vurgulayan Bakan, bu süreçte Türkiye'nin deniz araştırmalarına olan kararlılığını yinelemiş oldu.