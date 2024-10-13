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Otomotiv Sanayisinde Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği, 2023 yılına ait 9 aylık üretim ve ihracat verilerini paylaştı. Üretim yüzde 7 azaldı, ihracat ise 26.7 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 10:03
Otomotiv Sanayisinde Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği Üretim Verilerini Açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat istatistiklerini duyurdu. Verilere göre, toplam otomotiv üretimi önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 597 adet seviyesine düştü.

Otomobil ve Traktör Üretimi

Bu dönemde otomobil üretimi 657 bin 148 adede geriledi. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 1 milyon 36 bin 506 adede ulaştı. Ayrıca, ticari araç grubu üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç üretimi yüzde 23, hafif ticari araç üretimi ise yüzde 9 azalmış durumda.

Kapasite Kullanım Oranları

Otomotiv sanayi kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 69 olarak belirlendi. Araç grubu bazında, hafif araçlarda bu oran yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat Rakamları

Yılın 9 ayında otomotiv ihracatı, yılın aynı dönemine göre adet bazında değişiklik göstererek 729 bin 515 adet düzeyine ulaştı. Otomobil ihracatında ise yüzde 1 azalış gözlemlenirken, ticari araç ihracatı yüzde 1 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 11 bin 179 olarak kaydedildi ve bu rakam önceki yıla göre yüzde 23 azalma yaşandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Verileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı yılın 9 aylık döneminde 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Avro bazında ise ihracat 24,5 milyar avro oldu.

Pazar Analizleri

Toplam pazar bu yılın 9 aylık sürecinde 881 bin 442 adede ulaşırken, otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 1 arttı ve 673 bin 73 adet oldu. Bu dönemde yerli araç payı otomobil satışlarında yüzde 29, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 30 olarak belirlendi.

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