Özelleştirme İdaresi Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişikliklerini Onayladı

Özelleştirme İdaresi Taşınmaz Satışları Onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bazı taşınmazların satışını ve imar planı değişikliklerini onayladı. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygun Bulunan Satışlar

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki taşınmaz, toplamda 603 milyon 671 bin lira bedelle Orkay Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından satın alınacak.

Şile'deki başka bir taşınmaz ise 114 milyon lira bedelle İbrahim Tok-Tuna Cem Ağgez Ortak Girişim Grubuna transfer edildi. Ayrıca, Nevşehir merkezdeki bir mülk, 183 milyon lira karşılığında Osman Güngör'e satılacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taşınmaz ise 40 milyon 500 bin lira bedelle Cafer Ersoy’a verildi. Didim ilçesindeki iki taşınmaz ise toplamda 194 milyon lira bedelle Lütfü Karaaslan'a satıldı.

Son olarak, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki taşınmaz, 450 milyon lira karşılığında AVY Gayrimenkul Yatırımları AŞye satılmasına karar verildi.

İmar Planı Değişiklikleri

Mülkleri Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı olan, Denizli'nin Baklan ilçesinde bazı taşınmazlara ticaret-konut alanı, park ve yol gibi yeni kullanım kararları getirilecek. Ayrıca, İstanbul'un Şile ilçesindeki imar değişiklikleri de onaylandı.

Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlar

Manisa'nın Soma ilçesindeki bazı taşınmazlar, Elektrik Üretim AŞ ve Maliye Hazinesi adına özelleştirme kapsamına alındı. Ek olarak, Bursa'nın Nilüfer ve Diyarbakır'ın Ergani ilçelerindeki taşınmazlar da benzer şekilde değerlendirilecek.

İtirazlar ve Sonuçları

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar ise reddedildi. Bu değişiklikler arasında sanayi tesis alanları, ticaret konut alanları ve gelişme konut alanları yer alıyor.