Palandöken Ekonomi Forumu Başarılı Geçti: EİT 2025 Koordinatörü Çığlık Açıklamada Bulundu

Palandöken Ekonomi Forumu'nu Değerlendiren EİT 2025 Koordinatörü Çığlık

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Moharrem Çığlık, dün başlayan ve bugün sona erecek "Palandöken Forumu" üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çığlık, organizasyonun Erzurum'da ilk kez düzenlendiğini vurguladı.

Başarılı Bir Organizasyon

Çığlık, forumun genel atmosferinin oldukça güzel olduğunu belirterek, "Erzurum'da ilk defa yapılan, sesi ve sonuçları itibarıyla dünya gündeminin burada konuşulduğu, dünyada olup bitenin anlatıldığı ve sonuç bildirgesi ile önemli bir forum olarak tarih sahnesine çıkmış oldu," dedi.

Dünya Genelinden Yoğun Katılım

Forumun organizasyonunun başlangıç olarak iyi geçtiğini ifade eden Çığlık, dünyanın 126 ülkesine davetiyeler gönderildiğini aktardı. Toplamda 1000'e yakın katılımcı ile açılış yapıldığını da sözlerine ekledi.

Ağırlandıkları Misafirler

Çığlık, yabancı iş dünyasından diplomat, bakan, devlet temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 400'e yakın yabancı misafiri ağırladıklarını belirtti. Ayrıca, 500-600 yerli iş insanı ve akademisyenin de katıldığını ifade etti.

Geleceğe Yönelik Planlamalar

Bugün itibarıyla 5 oturumun devam ettiğini belirten Çığlık, Palandöken Ekonomi Forumu'nun dünyaya hangi mesajları vereceği ve gelecekte nasıl bir gündem oluşturacağı üzerinde çalışacaklarını duyurdu. "Sonrasında tekrar senenin hazırlıklarına, planlamalarına başlayacağız," dedi.

Vizyon Projesi Olarak Değerlendirilmesi

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çığlık, forumun sadece bir yıllık değil, yıllara sari bir vizyon proje olduğunun altını çizdi. Ayrıca, "Bu forumun, ülkemize ve dünyaya insanların faydalanabileceği bir katkı sunacağını ümit ediyorum," ifadesini kullandı.

Temanın Önemi

Forumun ana temasının "Akıllı dünyada adil bir gelecek, zeki ekonomiler ve küresel eşitsizlik" olduğunu belirten Çığlık, her konuşmacının kendi konu üzerinde görüşlerini paylaştığını ifade etti. Tüm dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, dün başlayan ve bugün sona eren "Palandöken Forumu"nu değerlendirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, dün başlayan ve bugün sona eren "Palandöken Forumu"nu değerlendirdi.