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Parasını buna yatırana çuvalla para yağacak! Ünlü ekonomist çok kazandıran formülü açıkladı

Tanınmış ekonomi uzmanı Atilla Yeşilada, finans piyasalarına dair yaptığı analizler sırasında, belirli bir yatırım aracına dikkat çekti ve bu alana önemli miktarda yatırım yapılacağını öngördüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 20:09
Parasını buna yatırana çuvalla para yağacak! Ünlü ekonomist çok kazandıran formülü açıkladı

Yatırım araçlarındaki son dönüşlerle birlikte, hem borsadaki hem de mevduat faizlerindeki yükselişler yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Ancak borsadaki mevcut düşüşler, yatırımcılar arasında endişe yaratmaya devam ediyor.

Türkiye'nin gri liste statüsünden çıkışını takiben piyasa analizleri yapan saygın ekonomist Atilla Yeşilada, borsaya yeni yatırım akışlarının beklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin Uluslararası Mali Düzenlemelerdeki Yükselişi

Türkiye'nin, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeledeki ilerlemeleri sayesinde 2021'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından uygulanan "gri liste" uygulamasından çıkış yaptığı bildirildi. Bu olumlu gelişme, özellikle borsa ve tahvil piyasalarında yabancı yatırımcıların artan ilgisine işaret ediyor.

borsa

Borsadaki Dikkat Çekici Hareketlilik

Enflasyonla mücadele amacıyla Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği faiz artırımı, faiz oranlarını tarihin en yüksek seviyelerinden biri olan %50'ye taşıdı. Bu dönemde, mevduat faizleri %55 seviyesine ulaşırken, borsa endeksi de 10 bin puan barajını aşarak rekor kırdı. Yatırımcılar, son iki aydır stabil bir seyir izleyen dolar karşısında, borsa ve mevduat faizlerine yönelmiş durumda. Yabancı yatırımcıların, özellikle borsa ve mevduat alanlarına gösterdiği ilgi gözlerden kaçmıyor. Ancak, son zamanlarda borsada gözlemlenen sermaye çıkışları, analistler tarafından tahvil piyasasına olan artan ilgiyle ilişkilendiriliyor.

20 ile 25 Milyar Dolarlık Yatırım Beklentisi

Ekonomi uzmanı Atilla Yeşilada, piyasalardaki son hareketlilikleri değerlendirirken, borsaya olan yatırımların artış göstereceğini tahmin etti. Yeşilada'nın analizine göre, "Son bir haftada borsadan 1 milyar dolarlık yabancı çıkışı oldu. Eğer bir sorun varsa, bu sorun borsanın kendisinde mevcuttur.Ancak Türkiye'ye para girişi devam ediyor ve ben bu girişlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 3 ay içinde tahvil piyasasına 20 ila 25 milyar dolar daha giriş yapılması bekleniyor" dedi.

Not: Bu haberdeki yorumlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.

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