Pasaportu, ehliyeti olanlar dikkat! 6 gün içinde bunu yapmayan 7. günde bu parayı ödeyecek!

Yenileme işlemlerinizi hemen yapın! Yılbaşından sonra fiyatlar iki katına artacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILBAŞINDAN SONRA FİYATLAR ARTIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerlendirme oranlarıyla ilgili düzenlemeleri Resmi Gazete aracılığıyla Kasım ayında paylaşmıştı. Yılbaşı sonrasında 2024 senesi itibariyle pasaport harç ücretleri, trafik cezaları, sürücü belgesi harç ücretleri neredeyse iki katına kadar artacak! 2023 senesinde sürücü belgesi almak isteyen kişiler 10 bin TL gibi ücretlerle ehliyetini alabiliyordu. Ancak bu tutarların 2024 senesi itibariyle 20 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. A sınıfı sürücü belgesi harcı yeni senede 1308 TL, B sınıfı sürücü belgesi harç ücreti 3 bin 945 TL 3 kuruşa, uluslararası ehliyet harç ücreti 2 bin 626 TL'ye yükselecek.





Kırmızı ışıkta geçme cezası 2024 senesinde 923 TL'den 1.510 TL'ye, hız sınırının yüzde 30 aşılması cezası 3 bin 136 TL'ye, alkollü araç kullanma cezası 6 bin 750 TL'ye yükselecek. Elektronik cihazlarını yurt dışından almayı tercih eden vatandaşlara da kötü haber geldi! 2024 senesinde IMEI kayıt ücretleri 31 bin 692 TL'ye yükselecek! Yeni senede kimlik kartlarıyla ilgili ücretler şu şekilde olacak;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

Pasaport harç ücretleri de şu şekilde güncellenecek;

6 aylık pasaport için ödenecek bedel 1.034,55 liradan 1.638 liraya

1 yıllık pasaport için ödenecek bedel 1.512 liradan 2.395 liraya

2 yıllık pasaport ücreti 2.469 liradan 3,912 liraya

3 yıllık pasaport için ücret 3.507 liradan 5,557 liraya

3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4.943 liradan 7,832 liraya yükselecek.

2024 yılı defter bedelinin ise 501 liradan 793 liraya yükselmesi bekleniyor.