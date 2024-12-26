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Perakende Ticarette İhlal Cezaları Yeniden Belirlendi: 2025 Yılı için Yüksek Artış!

Perakende ticaret ihlallerinde uygulanacak idari para cezaları 2024 yeniden değerleme oranıyla artırıldı. Cezalar 22 bin liradan 17 milyon liraya kadar çıkacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:12
Perakende Ticarette İhlal Cezaları Yeniden Belirlendi: 2025 Yılı için Yüksek Artış!

Perakende Ticaret İhlalleri için Cezalarda Önemli Artış

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerlendirmiştir. Bu çerçevede, cezaların 2024 için tespit edilen %43,93 oranında artırılarak yeniden belirlendiği açıklandı.

Yeni Tebliğ Yayınlandı

“Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ doğrultusunda, perakende işletmeler ile üretici ve tedarikçilere yönelik cezalar önemli ölçüde arttı.

Ceza Miktarları ve Kapsamı

Buna göre, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmelere, tedbirlere uymadıkları takdirde, her bir aykırılık için 22 bin 807 liradan 684 bin 214 liraya kadar ceza uygulanabilecek. Ayrıca, tedarik zincirindeki haksız ticari uygulamalar için 14 bin 335 liradan 718 bin 987 liraya kadar para cezası ödenecek.

Defter, belge ve diğer kayıtları vermeyen veya eksik veren işletmelere, 114 bin 35 ila 570 bin 178 lira arasında ceza uygulanacak. Fahiş fiyat artışları durumunda ise cezalar 143 bin 930 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında değişecek.

Ek olarak, piyasa dengelerini bozucu faaliyetlerde bulunan işletmelere 1 milyon 439 bin 300 lira ile 17 milyon 271 bin 600 lira arasında ceza kesilecek.

Yıllık Ceza Üst Sınırları Belirlendi

Ayrıca, idari para cezalarının bir takvim yılı içinde uygulanacak toplam tutarlarına ilişkin üst sınırlar da yeniden belirlenmiştir. Küçük ölçekli işletmeler için 28 milyon 786 bin lira, orta ölçekli işletmeler için 287 milyon 860 bin lira, büyük ölçekli işletmeler için ise 1 milyar 439 milyon 300 bin lira olarak belirlenmiştir.

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