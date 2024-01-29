Peynirlerde yüzde 25 indirim kampanyası başladı! 31 Ocak tarihine kadar peynirinizi almayı unutmayın

Migros marketler geçtiğimiz her gün farklı farklı indirim kampanyalarına imza atarak bir çok farklı reyondaki ürünü indirimli şekilde satışa çıkartıyor. Bu sefer imza atmış olduğu kampanya doğrultusunda 28 Ocak 2024 tarihinde paketli ve servis reyonu kaşar peynirlerinden %25 indirim kampanyası başlattı. Kampanya doğrultusunda bir çok farklı marka ve çeşit paketi servis reyonu kaşar peynirleri %25 indirim indirimli satışa çıkartıldı. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar sadece Money kart ya da Money bonus sahipleri ise %25 indirimli şekilde peynirleri satın alabilecekler. İşte indirimli fiyatlarla satışa çıkartılan paketli ve servis kaşar peynirleri…





ESKİ KAŞARDAN TAZE KAŞARA TOST PEYNİRİNE HER ŞEY %25 İNDİRİMDE

Migros marketler 28 Ocak tarihinde harika bir kampanyaya imza atarak 4 gün geçerli olacak peynir kampanyasını başlattı. Peynir ihtiyacı olan vatandaşlar 31 Ocak tarihine kadar Money kart ya da Money bonus ile yapacakları alışverişlerde %25 indirimli peynir satın alabilecekler. İşte Migros marketlerde %25 indirimli şekilde satışa çıkartılan peynir ürünleri….

Gürata Eski Kaşar 400 G



Tahsildaroğlu Taze Tam Yağlı Çeçil Peyniri 180 G



Hasmandıra Kelle Kaşar Kg



Doğruluk Trakya Eski Kaşar 350 G



Hasmandıra Kelle Kaşar 400G



Tahsildaroğlu Zerdeçallı Karabiberli Kaşar Peyniri 200g



Tahsildaroğlu Pul Biberli Biberiyeli Taze Kaşar 200G



Tahsildaroğlu Dilimli Dağ Kekikli Taze Kaşar 200G



Yeşil Kozan Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri Kg



Pınar Go Atıştırmalık Eritme Peynir 20 G



Teksüt Dilimli Tost Peyniri 200 G



Taciroğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 G



Tire Süt Kooperatifi Organik Taze Kaşar 400G



President Kaşar Peyniri 600 G



Pınar Aç Bitir Dilimli Peyniri 60 G



Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar 500 G



Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 300 G



Taciroğlu Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Eski Kaşar Peynir 250 G

İçim Dilimli Tost Peyniri 200 G



Bahçıvan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 G



MİGROS İNDİRİMLİ PEYNİR ÜRÜNLERİ TAM LİSTE