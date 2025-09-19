Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 yüzde 0,56 Yükseldi — Dolar 41,4020, Avro 48,7260

Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Yükselişini Sürdürüyor

Borsa İstanbul Verileri

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kazanarak 11.110,17 puana çıktı.

Dün 11.165,85 puandan kapanan endeks, güne 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,06 puan ve yüzde 0,56 artış kaydedildi.

Günün ilk yarısında endeksin en düşük seviyesi 11.058,43, en yüksek seviyesi ise 11.154,37 puan olarak görüldü.

Günün ilk yarısında sektörel performanslarda sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kaybı yaşarken, teknoloji endeksi yüzde 1,4, mali endeks yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Endekse dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 52'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler sırasıyla: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN.

Tahvil, Döviz ve Emtia Piyasaları

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4020 liradan, avro 48,7260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar 1,1760, sterlin/dolar 1,3510 ve dolar/yen 148 düzeyinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı yatay seyirle 3.659 dolar seviyesinde. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 66,5 dolardan işlem görüyor.