Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro İle BIST 100'de Yükseliş

Piyasalarda Gün Ortası Durumu
İstanbul serbest piyasasında dolar 34,5600 liradan, avro 36,4550 liradan satılmakta.
BIST 100 Endeksi Yüksek Seyrediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23'lük bir artışla 9.143,18 puana yükseldi. Önceki kapanışını 9.031,82 puandan yapan endeks, günün başlangıcını 48,02 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan gerçekleştirerek sürdürüyor.
Saat 13.00 itibarıyla endeks, gün içerisinde en düşük 9.069,91, en yüksek 9.148,05 puanı gördü.
Sektörel Performans
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Toplamda, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 12'si değer kaybetti.
Öne çıkan işlem gören hisseler arasında Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.
Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 2.669 dolar seviyesine ulaşırken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 yükselerek 73,5 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Tahvil ve Bono Piyasası Verileri
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü basit getirisi yüzde 38,84, bileşik getirisi ise yüzde 42,61 seviyesinde gerçekleşmiş durumda.
Döviz Kurları Durumu
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi ise 154,40 düzeyinde bulunuyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.