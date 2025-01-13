Porsche, Çin'deki Talep Düşüşüyle 2023'te Azalan Teslimat Rakamları Açıkladı

Porsche'nin 2023 Araç Teslimatları Düşüş Göstermekte

Alman otomotiv devi Porsche, 2023 yılına dair araç teslimatlarını açıkladı. Şirket, Çin'deki talep azlığı nedeniyle global teslimatlarının geçen yıla göre yüzde 3 gerilediğini bildirdi.

Porsche, 2023'te toplam 310 bin 718 araç teslimatı gerçekleştirdi. Avrupa'daki satışlarda ise toparlanma gözlemlendi ve 2024'te yıllık olarak %8 artışla 75 bin 899'a ulaştı. Kuzey Amerika'daki teslimatlar %1 artış göstererek 86 bin 541 oldu. Almanya'daki satışlar ise yeni Panamera, 911 ve elektrikli SUV Macan modellerinin etkisiyle %11 artarak 35 bin 858'e yükseldi.

Çin'deki Ekonomik Zorluklar ve Etkileri

Ancak Çin pazarında, yıllık %28 oranında bir düşüş yaşanarak 56 bin 887 araç teslimatı gerçekleştirildi. Şirketin açıklamasında, "Çin'deki düşüş temel olarak bu bölgede devam eden zorlu ekonomik durumdan kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Porsche, Ekim 2024 itibarıyla devam eden talep düşüklüğü nedeniyle Çin'deki bayi ağını azaltma planlarını duyurdu. Şirketin Çin'e yaptığı teslimatlar, küresel teslimatlarının yaklaşık %20'sini oluşturuyor ve bu durum, Avrupa Birliği ile Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden de etkileniyor.