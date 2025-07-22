Powell, Büyük Bankaların Sermaye Yapısı Üzerine Kritik Açıklamalar Yaptı

Fed Başkanı Powell'dan Büyük Bankalara Sermaye Vurgusu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyük bankaların yeterli sermaye ile desteklenmesi ve risklerini etkili bir şekilde yönetmesi gerektiğini vurguladı. Powell, aynı zamanda bu bankaların rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sağlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Konferansın Açılışında Önemli Mesajlar

Powell, Washington'da düzenlenen "Büyük Bankalar için Sermaye Çerçevesinin Bütüncül Gözden Geçirilmesi Konferansı"nda yaptığı açılış konuşmasında, büyük bankaların işleyişine dair derin bilgiye sahip sektör uzmanları, akademisyenler ve eski politika yapıcıların konferansta yer alacağını ifade etti. Bu etkinliğin, sermaye çerçevesinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasına fırsat sunacağını belirtti.

Powell, bankacılık sisteminin güvenli, sağlam ve etkili bir şekilde sürdürülmesi için farklı unsurların uyum içinde çalıştığından emin olmanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sermaye Çerçevesinin Öncelikleri

Powell, ABD bankacılık sermaye çerçevesinin, riske dayalı sermaye gerekliliklerini, kaldıraç oranı gerekliliklerini, büyük ve karmaşık bankalar için uygulanan ek yükümlülükleri ve stres testlerini içerdiğine değinerek, "Bu unsurların her birinin mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde ele alacağız" dedi.

Yeni Fikirler ve Geri Bildirim

Denetim uygulamalarının güvenlik ve sağlamlığı belirleyen kritik alanlara odaklanmasının gerektiğini belirten Powell, "Büyük bankalarımızın iyi sermayelendirilmiş olmaları ve temel risklerini iyi yönetmeleri şart. Ayrıca, büyük bankaların sermaye sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için rekabet etmekte özgür olmaları önemlidir" dedi.

Powell, Fed'in dinamik bir kurum olduğunu ve büyük bankalara yönelik sermaye çerçevesini nasıl iyileştirebileceklerine dair yeni fikir ve geri bildirimlere açık olduklarını ifade ederek, katılımcılardan bugün bu konudaki görüşlerini dinlemeyi sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (fotoğrafta), büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olması ve başlıca risklerini etkin bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi. Powell, başkent Washington'da düzenlenen "Büyük Bankalar için Sermaye Çerçevesinin Bütüncül Gözden Geçirilmesi Konferansı"nda açılış konuşmasını yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (fotoğrafta), büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olması ve başlıca risklerini etkin bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi. Powell, başkent Washington'da düzenlenen "Büyük Bankalar için Sermaye Çerçevesinin Bütüncül Gözden Geçirilmesi Konferansı"nda açılış konuşmasını yaptı.