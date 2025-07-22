DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,43 -0,33%
ALTIN
4.452,75 -0,95%
BITCOIN
4.795.033,77 -1,36%

Powell, Büyük Bankaların Sermaye Yapısı Üzerine Kritik Açıklamalar Yaptı

Fed Başkanı Powell, büyük bankaların sermaye gereksinimleri ve risk yönetimi konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:31
Powell, Büyük Bankaların Sermaye Yapısı Üzerine Kritik Açıklamalar Yaptı

Fed Başkanı Powell'dan Büyük Bankalara Sermaye Vurgusu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyük bankaların yeterli sermaye ile desteklenmesi ve risklerini etkili bir şekilde yönetmesi gerektiğini vurguladı. Powell, aynı zamanda bu bankaların rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sağlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Konferansın Açılışında Önemli Mesajlar

Powell, Washington'da düzenlenen "Büyük Bankalar için Sermaye Çerçevesinin Bütüncül Gözden Geçirilmesi Konferansı"nda yaptığı açılış konuşmasında, büyük bankaların işleyişine dair derin bilgiye sahip sektör uzmanları, akademisyenler ve eski politika yapıcıların konferansta yer alacağını ifade etti. Bu etkinliğin, sermaye çerçevesinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasına fırsat sunacağını belirtti.

Powell, bankacılık sisteminin güvenli, sağlam ve etkili bir şekilde sürdürülmesi için farklı unsurların uyum içinde çalıştığından emin olmanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sermaye Çerçevesinin Öncelikleri

Powell, ABD bankacılık sermaye çerçevesinin, riske dayalı sermaye gerekliliklerini, kaldıraç oranı gerekliliklerini, büyük ve karmaşık bankalar için uygulanan ek yükümlülükleri ve stres testlerini içerdiğine değinerek, "Bu unsurların her birinin mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde ele alacağız" dedi.

Yeni Fikirler ve Geri Bildirim

Denetim uygulamalarının güvenlik ve sağlamlığı belirleyen kritik alanlara odaklanmasının gerektiğini belirten Powell, "Büyük bankalarımızın iyi sermayelendirilmiş olmaları ve temel risklerini iyi yönetmeleri şart. Ayrıca, büyük bankaların sermaye sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için rekabet etmekte özgür olmaları önemlidir" dedi.

Powell, Fed'in dinamik bir kurum olduğunu ve büyük bankalara yönelik sermaye çerçevesini nasıl iyileştirebileceklerine dair yeni fikir ve geri bildirimlere açık olduklarını ifade ederek, katılımcılardan bugün bu konudaki görüşlerini dinlemeyi sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (fotoğrafta), büyük bankaların yeterli sermayeye...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (fotoğrafta), büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olması ve başlıca risklerini etkin bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi. Powell, başkent Washington'da düzenlenen "Büyük Bankalar için Sermaye Çerçevesinin Bütüncül Gözden Geçirilmesi Konferansı"nda açılış konuşmasını yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (fotoğrafta), büyük bankaların yeterli sermayeye...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (fotoğrafta), büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olması ve başlıca risklerini etkin bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi. Powell, başkent Washington'da düzenlenen "Büyük Bankalar için Sermaye Çerçevesinin Bütüncül Gözden Geçirilmesi Konferansı"nda açılış konuşmasını yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Azerbaycan Askeri Güvenliği Güçlendirmek İçin Anlaştı
2
Kıbrıs Sevdası'nın Güncellenmiş İkinci Baskısı İTO'da Tanıtıldı
3
Powell, Büyük Bankaların Sermaye Yapısı Üzerine Kritik Açıklamalar Yaptı
4
Astronergy, Balıkesir'de 700 Milyon Dolarlık Güneş Hücresi Üretim Tesisi Kuracak
5
Sıcak Çarpması Hakkında Uyarılar ve Korunma Yöntemleri
6
Otokar, IDEF 2025'te 10 Aracıyla Savunma Sanayisine Damga Vurdu
7
Ankara'ya Yeni Metro Projesi: Esenboğa Metrosu Yolda

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem