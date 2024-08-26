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Putin Enflasyonla Mücadele İçin Hükümeti Uyardı

Vladimir Putin, enflasyonla sistematik bir mücadele için hükümeti ve Merkez Bankası'nı uyardı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:13
Putin Enflasyonla Mücadele İçin Hükümeti Uyardı

Putin'in Enflasyon Uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonla mücadelede acil eylemlerin gerekliliğine vurgu yaptı. Moskova'daki toplantıda, Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankası'nın iş birliğini artırmaları gerektiğini ifade etti.

Krediler ve Enflasyon

Putin, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırdığını hatırlatarak, buna rağmen kredi talebinin artmasını "garip" bulduğunu dile getirdi. Bu durumu, enflasyon oranındaki yükselişe neden olan faktörlerden biri olarak değerlendirdi.

Atılması Gereken Adımlar

Toplantıda, enflasyonla mücadelede mal ve hizmet arzının artırılması gerektiğini belirten Putin, "Enflasyonu azaltmak için eşgüdümlü eylemlerin verimliliğini artırmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Faiz Oranları ve Hedefler

Son olarak, Rusya Merkez Bankası politika faizini 26 Temmuz'da 200 baz puan artırarak %18 seviyesine yükseltmişti. Halen %9 seviyesinde bulunan enflasyon oranını %4'e indirme hedefinde olduklarını da ekledi.

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