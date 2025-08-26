Rusya, Boeing ile VSMPO-AVISMA titanyum ortaklığının yeniden başlamasını umuyor

Manturov: Kısıtlamalara rağmen iş birliği umut ediliyor

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA ile Boeing arasındaki ortak girişimin yeniden faaliyete geçmesini beklediklerini açıkladı.

Manturov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'dan titanyum ithalatında kısıtlamalar uyguladığına işaret etti. Rusya'nın ise herhangi bir kısıtlama uygulamadığını belirten Manturov, "Bu nedenle meslektaşlarımız tekrar titanyum alabilirler. Ayrıca, VSMPO-AVISMA ile Boeing arasındaki ortak girişimin tekrar faaliyete geçeceğini umuyoruz."

Manturov, söz konusu girişimin Rusya'nın Sverdlovsk bölgesindeki "Titanyum Vadisi" adlı bölgede planlandığını belirterek, "Bu ortak bir yatırımdı ve tüm taraflar için fayda sağlayacak yatırım projesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA, Ukrayna savaşı öncesinde Airbus ve Boeing gibi şirketlere titanyum ürünleri temin ediyordu. Boeing, Rusya'dan titanyum ithalatını 2022'de durdurmuştu.