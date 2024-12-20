Rusya Merkez Bankası Faiz Artışlarına Ara Verdi

Faiz Oranı Değerlendirmesi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, mevcut faiz oranının etkilerini göstermeye başladığını vurgulayarak, "Politika faiz oranının artırılmasına ara verdik ancak enflasyonu hedefe düşürmek için uzun bir sıkı para politikası dönemine ihtiyaç duyulacak" dedi.

Nabiullina, bankanın politika faizini beklenmedik bir şekilde yüzde 21'de tutma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut faiz oranının "çalıştığını" ifade eden Nabiullina, "Eğer faizi mevcut noktaya yükseltmeseydik, 2022’nin sonbaharındaki seviyelerde bıraksaydık, enflasyon yüzde 20’nin çok üzerinde hatta yüzde 30 olabilirdi" şeklinde konuştu.

Sıkı Para Politikası Gerekliliği

Faiz oranının yüksek olmasının parasal koşulları sıkılaştırdığına dikkat çeken Nabiullina, "Şubattaki toplantıda ya mevcut sıkılığın yeterli olduğu ya da faiz oranının yükseltilmesi konusunu istişare edeceğiz" dedi.

Bugün alınan faiz kararına ilişkin Nabiullina, "Ekonomide, önümüzdeki çeyreklerde enflasyonun yavaşlamasını sağlaması gereken sıkı koşullar oluştu. Politika faiz oranının artırılmasına ara verdik, ancak enflasyonu hedefe düşürmek için uzun bir sıkı para politikası dönemine ihtiyaç duyulacak" şeklinde ifadelerde bulundu.

Ekonomik Soğuma ve Yaptırımlar

Nabiullina, Rus ekonomisindeki bazı sektörlerde soğuma sürecine girildiğini kaydederek, özellikle şirketlerin daha muhafazakar üretim planları yaptığını ve borçlanma seviyelerini azalttığını belirtti. Ayrıca, Rus bankacılık sektörünün varlıklarının yüzde 95'inin yaptırım altında bulunduğunu ancak bankaların bu koşullar altında çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Son olarak, Nabiullina, kripto paralara yatırım aracı olarak bakmadıklarını belirtti.