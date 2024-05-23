Sadece o bankada geçerli 20.000 Ödemenizi Hemen alın! Son 5 gün kaldı

CardFinans'ın özel teklifinden faydalanabilmek için beş günlük süre zarfında başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor. Başvuru işleminizi gerçekleştirerek, 15 bin TL'ye varan nakit ve ek olarak 1200 TL bonus kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu benzersiz avantajdan yararlanmak için başvurunuzu hemen yapın ve fırsatı kaçırmayın.

Emeklilere özel olarak sunulan 15.000 TL'lik nakit desteği ve ekstra 1200 TL bonus, O bankası tarafından belirlenen bir kampanya kapsamında verilmektedir. Bu imkanlardan yararlanabilmek için beş günlük süre içinde başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Başvuru süreci son derece basit ve hızlıdır. Daha fazla bilgi almak ve başvurunuzu gerçekleştirmek için O bankasının size en yakın şubesine uğrayabilirsiniz.





17.200 TL'lik Ek Gelir Fırsatı!

O banka, emekli vatandaşlarımıza özel bir kampanya düzenleyerek, 15.000 TL nakit ve 1200 TL ek ödeme avantajı sunuyor. Bu ayrıcalıklı tekliften yararlanabilmek için, beş günlük süre içinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Başvuru süreci son derece pratik ve hızlıdır. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurunuzu yapmak için, bankanın şubelerine ya da çağrı merkezine başvurabilirsiniz. Bu benzersiz fırsatı kaçırmayın, hemen harekete geçin ve ek ödemenizi talep edin. Finansbank'ın emeklilere sunduğu bu 15.000 TL nakit ve 1200 TL ek ödeme imkanından faydalanmak için, beş günlük süre zarfında başvurunuzu tamamlayın. Kolay ve hızlı başvuru yöntemleriyle, ek ödemenizi hemen alın ve bu fırsatı değerlendirin.