Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'te Türkiye'nin Savunma Gücünü Vurguladı

Bakan Kacır, Karabük'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin milli İHA ve SİHA pazarındaki liderliğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:34
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'te Türkiye'nin Savunma Gücünü Vurguladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'teki Programında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 20. yüzyılda önemli bir havacılık ülkesi değilken, bugün milli İHA, milli SİHA, helikopter platformları, jet eğitim uçakları ve savaş uçaklarıyla yeni bir havacılık gücü haline geldiklerini belirtti. Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı pazarında dünyada %68 pazar payına sahip olduğunu vurguladı.

Karabük'e Dönük Yatırımlar ve İstihdam Artışı

Bir dizi program için kente gelen Bakan Kacır, öncelikle Karabük Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mustafa Yavuz ile görüşen Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Bakan, burada Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunun temellerinin Karabük’te atıldığını ifade etti.

Kacır, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayileşme ve Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu sürdürdüğünü belirterek, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde organize sanayi bölgelerinde 415 bin kişinin çalıştığını, bu sayının bugün 2 milyon 700 binin üzerine çıktığını dile getirdi.

Savunma Sanayisinde Kaydedilen İlerleme

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranının %80'lere çıktığına dikkat çekerek, Türkiye'nin artık Avrupa Birliği için önemli bir tedarik merkezi olduğunu vurguladı. Savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin payının artırıldığını kaydetti.

Karabük'e Yönelik Gelecek Vizyonu

Bakan Kacır, Karabük'te son 22 yılda 240 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, 29 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ sayısının geçtiğimiz yıllarda artış gösterdiğini kaydetti.

Kacır, gelecekte demir çelik, orman ürünleri ve enerji sektörlerinde yeni yatırımlar yapacaklarını ifade ederek, Türkiye'yi 100 yıllık başarı hikayeleriyle tanıştırmak için tüm şehirlerin yarışa dahil olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sonuç

Bakan Kacır'ın konuşmaları, Türkiye'nin savunma ve sanayi alanındaki yerli ve milli üretim hedeflerini güçlendirme yolundaki kararlılığını ortaya koyarken, Karabük'ün stratejik önemi de bir kez daha vurgulandı.

Bir dizi program için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Karabük...

Bir dizi program için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Karabük Valiliğini ziyaret etti. Kacır, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Mustafa Yavuz (sağda) ve protokol üyeleriyle görüştü.

Bir dizi program için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Karabük...

Bir dizi program için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Karabük Valiliğini ziyaret etti. Kacır, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Mustafa Yavuz (sağda) ve protokol üyeleriyle görüştü.

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