Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu

Meyve ve sebzelerde indirim kovalayan vatandaşlar koştur koştur soluğu Hakmar Express marketlerde aldı. Hakmar Express marketler 23 Şubat 2024 yani bugün itibariyle birçok farklı meyve ve sebzede indirim kampanyasına imza attı. 9,95 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkardığı meyve ve sebze ürünleri 25 Şubat 2024 tarihine kadar satışta olacak. Sizler de uygun fiyatlarda Hakmar Express’ten meyve ve sebze satın almak istiyorsanız, kesinlikle bu indirimli fırsatları kaçırmayın.

Meyve sebze ürünlerinin yanı sıra tavuk, piliç kroket gibi seçili ürünlerde de indirim kampanyasını başlatan Hakmar Express marketler kaliteli ürün uygun fiyat sloganıyla 25 Şubat 2024 tarihine kadar vatandaşların evlerinde sıklıkla tercih ettiği ürünleri satışa çıkardı. İşte detaylar…

9,95 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA MEYVE VE SEBZELER %23 ORANINA VARAN İNDİRİMLİ SATIŞTA

Hakmar Express marketlerden duyurulan kampanya doğrultusunda 23 Şubat 2024 yani bugün itibariyle lahana kırmızı kilogram 12,95 TL’den %23 indirimle 9,95 TL’ye, karnabahar adet 22,95 TL’den %13 indirimli 19,95 TL’ye, kabak kilogram 27,95 TL’den %11 indirimli 24,95 TL’ye, marul adet 22,95 TL’den %13 indirimli 19,95 TL’ye, domates salkım kilogram 42,95 TL’den %7 indirimli 39,95 TL’ye, limon taze kilogram 19,95 TL’den %15 indirimli 16,95 TL’ye düşüyor. Sebze ürünlerinin yanı sıra meyvelerde de armut deveci kilogram 32,95 TL’den %9 indirimli 29,95 TL’ye, mandalina kilogram 27,95 TL’den %11 indirimli 24,95 TL’ye satışta olacak. 25 Şubat tarihine kadar dilediğiniz ürünü %23 oranına varan indirim kampanyasıyla satın alabilirsiniz.

TAVUK BAGET 89 TL’YE DÜŞÜYOR

Hakmar Express marketlerde meyve ve sebze ürünlerinin yanı sıra tavukta indirimli şekilde satışa girdi. Normalde Hakmar Express marketlerde 105 TL’den satışta olan Tavuk Baget Şenpiliç Lezita indirimli şekilde market raflarında 89,90 TL’den satışa olacak. Dondurucunuzda tavuğunuz bittiyse ve indirimli tavuk almak istiyorsanız, bu fırsat kaçmaz!







