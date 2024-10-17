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SEC'in X Hesabının Hacklenmesi: 1 Gözaltı

SEC'in X hesabı hacklendi, Bitcoin fiyatı dalgalandı; ilgili kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:42
SEC'in X Hesabının Hacklenmesi: 1 Gözaltı

SEC'in X Hesabının Hacklenmesi Olayı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yetkisiz paylaşımlar, Bitcoin fiyatlarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Bu olayla ilgili olarak, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından bir kişi gözaltına alındı.

Hacker Gözaltına Alındı

Adalet Bakanlığı, hack olayının ocak ayında gerçekleştiğini ve SEC’in X hesabından sahte bir mesaj paylaşılması sonucunda Bitcoin fiyatının 1000 dolar arttığını açıkladı. 25 yaşındaki Eric Council, Alabama eyaletinin Athens şehrinde FBI tarafından gözaltına alındı. Council, ağır kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

Açıklamaların Ardından Düşüş

Sahte gönderinin hemen ardından, SEC’in hesabının kontrolünü geri aldığı bildirildi ve bu durumun ardından Bitcoin’in fiyatı 2000 dolardan fazla düştü.

Sim Kart Dolandırıcılığı

İddianame, Council'ın kurbanının bilgilerini kullanarak sahte bir kimlik oluşturduğunu ve bu bilgilerle kurbanının telefon hattına bağlı bir SIM kart elde ettiğini açıkladı. Council, daha sonra bu SIM kart ve yeni satın aldığı telefon ile SEC'in X hesabına erişim kodlarını ele geçirdi.

Hacker'ın Aramaları Dikkat Çekti

Council'ın internette "SECGOV hack", "telegram SIM takası" ve "FBI tarafından soruşturulduğumdan nasıl emin olabilirim?" gibi terimler aradığı öğrenildi.

SEC'den Açıklama

SEC, oluşan durum hakkında bir açıklama yaptı ve X hesabına yetkisiz erişimin sonlandırıldığını duyurdu. SEC Başkanı Gary Gensler, yaşanan hack olayının ardından bununla ilgili gerekli adımların atılmaya devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, hack saldırısından bir gün sonra SEC’in Bitcoin ETF'ler için kural değişikliklerini onayladığı bilgisi verildi.

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