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Sıfır araba alacaklara sıfır faizli Ford! O modelde büyük indirim kampanyası başladı

Araç almak isteyip nakdi eksik olanların dikkatine! Ford yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında hem indirim hem de kredi imkanı duyuran Ford, böylelikle Haziran ayına damgasını vuran marka olmayı başardı. Peki, Ford Haziran kampanyasının detayları neler?

Yayın Tarihi: 21.06.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 14:45
Sıfır araba alacaklara sıfır faizli Ford! O modelde büyük indirim kampanyası başladı

Araç satın almak isteyip de bütçesi olmayanlar! Ford en sevilen modellerinde ikinci el araç kampanyası başlattı. Bu kapsamda uygun faiz oranı ve indirim duyuran marka, ikinci el araç almak isteyenlere özel kampanyasını açıkladı. Uygun faizli kredi ve indirimle birlikte herkesi araç sahibi yapacak olan marka, başvuru şartlarını da belirledi. 

Ekonomik zorlukların had safhaya yükseldiği bu aylarda sıfır araç almak adeta hayal oldu. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlara yönelirken, Türkiye’nin en sevdiği ar markalarından biri olan Ford, yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada indirim ve kredi duyuran Ford, ikinci el araç almak isteyenler için başvuruların başladığını da vurguladı. İşte Ford’un Haziran ayında herkes araç sahibi yapacak olan kampanyası! 

Ford Haziran ayı ikinci el araç kampanyası 

Daha ekonomik bir seçenek olan ikinci el araçlara yönelen vatandaşlar için Ford harekete geçti! Bankaların taşıt kredisi kampanyalarının cep yakması üzerine devreye giren Ford, ikinci el araç alımları için müşterilerine özel yüzde 2.99 faiz kampanyası başlattı. 

Ford kampanya

Açıklanan detaylarda ikinci el araç alımlarında kullandırılacak olan kredinin 12 ay vadeli olacağı aktarıldı. 250 bin liraya kadar kredi sağlayacak olan marka, böylelikle araç almak isteyip parası eksik olanlara destek sağlamış oldu. 

Ford ikinci el taşıt kredisi başvuru şartları neler? 

250 bin lira limitli Ford ikinci el araç kredisi kampanyasında şartlar da netleşti. Aylık yüzde 2.99 faizle kullandırılacak olan kredide 12 ay vade ile Yapı Kredi bankası üzerinden 250 bin liralık limit tanımlanacak. Bu kredi limiti ise yalnızca ikinci el araç alımlarında gerçekleştirilecek. 

Bildirilen faiz oranı üzerinden basit bir hesaplama yapıldığında, aylık taksit tutarı 26 bin 463 liranın hemen üzerinde oluyor. Ayrıca kredide bir kereye mahsus peşin olarak tahsil edilecek olan bin 557 liralık kullandırım ücreti de bulunuyor. Öte yandan söz konusu kredi, krediyle alıma işin verilen araçlarda kullandırılıyor. 

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