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Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Sigara fiyatlarına yeni zamlar yapıldığı açıklandı. Artışın miktarı ve zamanlaması açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 05:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 05:24
Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Erol Dündar, son dakika açıklamasında sigaraya yeni bir zammın yapılacağını söyledi.

Erol Dündar, sigara zammına ilişkin yaptığı açıklamada, temmuz ÖTV artışına ek olarak yapılan artışın da iptal edildiğini söyledi. Geçen ayki fiyat artışının firmalar arasındaki rekabet nedeniyle kısa sürdüğünü anlatan Dündar, bu açığın bu ay sigara fiyatlarına yansıtılacağını aktardı.

Tele1 ekranına yaptığı açıklamada Erol Dündar, temmuz ayında 8 ila 9 lira arası fiyat artışı gerçekleşeceğini ancak Philip Morris artışın küçük olacağını açıklayınca diğer sigara markaları da daha fazla fiyat artışını ertelediğini ifade etti. Dündar'a göre ertelenen bu fiyat artışları Ağustos ayı ilk iki haftası fiyatlara yansıyacaktır.

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor

4-5 TL zam yapılacak!

Erol Dündar, katıldığı canlı yayında ağustos ayının ilk iki haftasında sigara fiyatlarına zam yapılacağını söyledi. Ağustos ayı ilk iki haftası içinde gelmesi bekleniyor.

En ucuz sigara ne kadar?

3 Temmuz'da açıklanmış olan enflasyon istatistiklerinin ardından sigara fiyatları nihayet arttı. Bunun sonucunda sigaranın fiyatı 60 liranın üzerine çıkmıştır. En ucuz sigara paketinin ise 65 lira olması beklenirken önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni fiyat artışları bekleniyor.

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