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Sivas'ta Çamlıgöze ve Koyulhisar HES'lerin Özelleştirilmesi İçin Nihai Pazarlık Görüşmesi Yapıldı

Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar HES'lerin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı. Akkuş Mimarlık, 2.16 milyar lira ile en yüksek teklifi verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:43
Sivas'ta Çamlıgöze ve Koyulhisar HES'lerin Özelleştirilmesi İçin Nihai Pazarlık Görüşmesi Yapıldı

Sivas'taki Hidroelektrik Santrallerinin Nihai Pazarlık Görüşmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin (HES) özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

En Yüksek Teklif 2.16 Milyar Lira

ÖİB'den gelen açıklamaya göre, Sivas'taki bu santrallerin ve onlara ait taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla düzenlenen ihale kapsamında, en yüksek teklif 2 milyar 160 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunuldu.

Bu gelişme, enerji sektöründe büyük bir adım olarak değerlendirilmekte ve hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ile bölgedeki enerji üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

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