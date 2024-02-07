Sıvı bulaşık deterjanlarında yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Pril’den Fairy’e tüm deterjanlar indirimde

Sıvı bulaşık deterjanlarında indirim bekleyenlere müjde dolu haber Migros marketler tarafından duyuruldu. Bir çok farklı markanın sıvı deterjanlarında yüzde 25 indirim kampanyası başlatıldı. 5 Şubat tarihinde başlatılmış olan kampanya kapsamında Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde %25 indirimler sizleri bekliyor. 8 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu duyuruldu. İşte sıvı bulaşık deterjanlarında indirimle satışa çıkartılan ürünler…

BİRÇOK FARKLI SIVI BULAŞIK DETERJANINDA İNDİRİM FIRSATI

Birçok farklı sıvı bulaşık deterjanında indirim sizleri bekliyor. Migros marketlerinden duyurulan bu indirim kampanyasıyla %25 indirimli elinize attığınız ürünü satın alabileceksiniz. İşte stoklarla sınırlı %25 indirimli satışa çıkartılan bazı ürünler:

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4kg Limon %25 indirimle 119,93 TL



Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu Süper Ekonomik Paket 2.6 L %25 indirimle 154,88 TL



Fairy 650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon %25 indirimle 46,31 TL



Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon Elde Yıkama 1.5 L %25 indirimle 96,38 TL



Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 Ml %25 indirimle 119,18 TL



Fairy Platinum Hijyen 1000 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı %25 indirimle 89,06 TL



Frosch Bulaşık Deterjanı Limon 750 Ml %25 indirimle 80,63 TL



Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı Losyon 2.600 Ml %25 indirimle 157,46 TL



Pril Elde Yıkama Sıvı Bulaşık Deterjanı 1306 G Limon 5+ Etki Kendinden Yağ Çözme Etkisi %25 indirimle 81,38 TL



Pril Elde Yıkama Sıvı Bulaşık Deterjanı 675g Limon 5+ Etki Kendinden Yağ Çözme Etkisi %25 indirimle 41,93 TL



Fairy 650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı Elma %25 indirimle 46,31 TL



Frosch Aloe Veralı Bulaşık Deterjanı 750 Ml %25 indirimle 80,63 TL



Fairy Temiz Ve Ferah Elma Kokulu Elde Yıkama 1.5 L %25 indirimle 96,38 TL



Fairy 750 ml Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı %25 indirimle 50,18 TL



Fairy Temiz Ve Ferah Nar Kokulu Sıvı Bulaşık Deterjanı 1.5 L %25 indirimle 96,38 TL







MİGROS MARKETLERDE %25 İNDİRİMLİ SATIŞA ÇIKARTILAN TÜM SIVI BULAŞIK DETERJANLARI