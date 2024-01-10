Şok'ta bir kiloluk çay 78 TL’ye düştü! Şok 10 16 Ocak aktüel katalogu

Şok marketlerden %40’a varan indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya doğrultusunda bir çok ürün %10, %15, %20, %25, %30 ve %40 indirimli şekilde market raflarında yerini almaya başladı. Bugün başlamış olan kampanya doğrultusunda vatandaşlar temel gıdadan deterjana kadar bir çok ürünü %40 oranına varan indirimden faydalanarak satın alabilecek. 16 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyadan sizlerde en yakın şok marketlere giderek faydalanabilirsiniz. İşte Şok 10 16 Ocak 2024 aktüel katalogu...

BİR KİLOLUK DEREN ÇAY 78,50 TL’YE DÜŞÜYOR

Şok marketlerin bugün başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda Deren marka bir kilogramlık çay 87 TL’den 78 50 TL’ye kadar düşüyor. Vatandaşlar en uygun fiyatlarda çay satın almak istiyorlarsa muhakkak Şok marketlerin bu fırsatını değerlendirmeli!

Çayın yanı sıra nescafe, soğuk içecek, coca cola gibi içecek ürünlerinde de indirim kampanyasına imza atan Şok marketler, bu indirimi 16 Ocak 2024 tarihine kadar devam ettirecek.

KAHVALTILIKLARDA VE TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM

Şok marketler, çay ve içecek ürünlerde başlattığı indirimli fiyatların yanı sıra; yoğurt, pirinç, beyaz peynir, günlük süt, yeşil ve siyah zeytin, aç bitir salam, tereyağı, sucuk, dondurulmuş patates gibi ürünlerde de indirimli fiyatlara imza attı. Eğer evinizde kahvaltılıklarınız ya da temel gıda ürünleriniz tükeniyor; sizler stok yapmak istiyorsanız Şok marketlerin %40’a varan indirim kampanyasından yararlanmayı kesinlikle unutmayın. Bu kampanya doğrultusunda sucuğu 129,50 TL'ye, yoğurdu 55,50 TL'ye, kaşar peyniri 149 TL'ye, günlük sütü 23,25 TL’ye satın alabilirsiniz.





DETERJANLARLARDA DA İNDİRİM FIRSATI MÜŞTERİLERİ BEKLİYOR

Temel gıda ve içecek ürünlerinin yanı sıra Şok marketler deterjan ve hijyen ürünlerinde de indirim fırsatını duyurdu. Şampuan, diş macunu, bulaşık makinesi deterjanı, el sabunu, el kremi, parlatıcı, bulaşık makinesi tuzu gibi ürünler oldukça uygun fiyatlarla market raflarında satışa çıkacak. Sizlerde Şok marketlerin 10 16 Ocak aktüel ürünler kataloğunu kesinlikle kaçırmayın! İşte katalogun devamı...



















