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SPK, Merkezi Takas Kuruluşları İçin Yenilikçi Değişiklikler Yaptı

SPK, Merkezi Takas Kuruluşları'nın kuruluş ve çalışma esaslarını güncelledi. Değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:15
SPK, Merkezi Takas Kuruluşları İçin Yenilikçi Değişiklikler Yaptı

SPK'dan Merkezi Takas Kuruluşlarına Yönelik Yenilikler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Takas Kuruluşları'nın kuruluş ve çalışma esaslarına yönelik önemli değişiklikler yaptı. SPK tarafından hazırlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Düzenlemelerin Detayları

Yapılan değişiklikler ile Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet veren Merkezi Takas Kuruluşlarının nakit kaynakları, kendi kaynakları ile topladıkları nakit teminatlar ve nakit garanti fonu katkı paylarından oluşacak. Ayrıca, bu kuruluşlar öz kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİAŞ) gibi alanlarda değerlendirecek.

Merkezi Takas Kuruluşları, topladıkları nakit teminatlar ve nakit garanti fonu katkı paylarını da yine TCMB ve BİAŞ nezdinde, Repo-Ters Repo Pazarı gibi alanlarda teminatlandırmayı sağlayacak şekilde değerlendirecek. Yönetmelik kapsamında, nakit işlem teminatının asgari %95’i borçlanma senetleri ile teminatlandırılacak.

Yatırım Kullanım Alanları

Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet veren kuruluşlar, finansal kaynaklarını nakit, mevduat veya yatırım fonu katılma payı gibi güvenli enstrümanlarda değerlendirebilecek. Gerektiği durumlarda, temerrüt yönetim sürecinde türev finansal araçlara yatırım yapmaları mümkün olacak. Bu yatırımın güvence altına alınması için borçlanma senetlerinin devlet veya merkez bankaları tarafından ihraç edilmiş olması, serbestçe transfer edilebilirlik ve piyasa aktifliği gibi kriterleri taşıması gerekiyor.

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