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Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12,461.11 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:35
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12,461 lira 11 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13,084 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise 11,838 lira 5 kuruş olarak kaydedildi.

Piyasa İşlem Hacmi ve Doğal Gaz Girişi

Dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 234 bin 287 lira oldu. Bu miktar, bir önceki gün olan 7 milyon 373 bin 757 lira ile karşılaştırıldığında bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Gaz ticaret miktarı ise 582 bin metreküp olarak bildirilmektedir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 252 milyon 921 bin 503 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 252 milyon 914 bin 286 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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