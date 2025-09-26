Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14.360,79 TL

Spot piyasada 1000 m3 referans fiyat 14.360,79 TL; işlem hacmi 7.291.872 TL, ticaret 508.000 m3, dengeleme alış 15.078,83 TL, satış 13.642,75 TL.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:46
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp için referans fiyat 14.360,79 TL olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada dün gerçekleşen işlem hacmi 7.291.872 TL oldu. Bir önceki gün bu tutar 7.456.666 TL olarak açıklanmıştı.

Günlük gaz ticaret miktarı 508.000 metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15.078,83 TL, satış fiyatı ise 13.642,75 TL olarak ilan edildi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 120.093.583 metreküp olurken, piyasaya arz edilen miktar 119.988.685 metreküp olarak kayıtlara geçti.

7
