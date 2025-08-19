DOLAR
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 424 Lira

Spot doğal gazda referans fiyat 14 bin 424 lira; işlem hacmi 4 milyon 846 bin 427 lira. Giriş 145 milyon 755 bin 183 metreküp, arz 145 milyon 877 bin 416 metreküp olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:22
EPİAŞ verilerine göre piyasa hacmi ve arz miktarları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira olarak belirlendi.

İşlem hacmi dün 4 milyon 846 bin 427 lira oldu. Bu tutar, önceki gün açıklanan 7 milyon 458 bin 825 lira seviyesinin altında kaldı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira, gaz ticaret miktarı 336 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 145 lira 20 kuruş, satış fiyatı 13 bin 702 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 755 bin 183 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 877 bin 416 metreküp olarak kayıtlara geçti.

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

