Spot elektrik fiyatları: Megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400, en düşük 501; işlem hacmi 1 milyar 729 milyon 280 bin 309 lira oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:24
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasa fiyat dağılımı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

İşlem hacmi ve ortalama fiyatlar

Verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,3 azalarak 1 milyar 729 milyon 280 bin 309 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 612 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 602 lira 15 kuruş oldu.

Ayrıca, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

