Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'den alınan verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %1,7 azalarak 1 milyar 490 milyon 114 bin 14 lira seviyesine geriledi.

Bağlamı ve Gün Öncesi Fiyatlar

Gün öncesi piyasada, megavatsaat elektriğin fiyatı belirli saat dilimlerinde değişiklik gösteriyor. Özellikle, 17:00-20:00 saatleri arasında fiyat 3 bin lira olarak tespit edilirken, 12:00'de en düşük fiyat 1000 lira seviyesinde gerçekleşti.

Fiyat Ortalamaları

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 466 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 485 lira 9 kuruş olarak kaydedildi.

Günlük Fiyat Değişimleri

Bugün için ise spot piyasada megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1418 lira 17 kuruş olarak belirlenmiştir.