Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Bugün Açıklandı

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük ise 2 bin 76 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne nazaran yüzde 4,3 azalarak 1 milyar 526 milyon 426 bin 169 lira oldu.

Fiyat Dalgalanmaları

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük saat 01.00’de ise 2 bin 76 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 519 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü İşlem Fiyatları

Bugün spot piyasada 1 megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1799 lira 98 kuruş olarak işlem gördü.