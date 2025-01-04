DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.461.723,01 0,47%

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Bugün Açıklandı

Spot piyasada elektrik fiyatları, megavatsaat başına en yüksek 2.989,99 lira, en düşük ise 2.076,99 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:57
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Bugün Açıklandı

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük ise 2 bin 76 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne nazaran yüzde 4,3 azalarak 1 milyar 526 milyon 426 bin 169 lira oldu.

Fiyat Dalgalanmaları

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük saat 01.00’de ise 2 bin 76 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 519 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü İşlem Fiyatları

Bugün spot piyasada 1 megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1799 lira 98 kuruş olarak işlem gördü.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigara fiyatlarına rekor zam geldi! Güncel sigara fiyatları açıklandı
2
Türkiye, Yeşil Hidrojen Üretiminde Küresel Bir Merkez Olma Yolunda İlerliyor
3
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 11 Bin 878 Lira 96 Kuruş
4
Kıyıda köşede birikmiş parası olan yaşadı! O banka tam 24 bin TL'yi koşulsuz şartsız elinize sayacak
5
Bakan Kacır'dan AK Parti Beykoz Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalar
6
Türkiye, Avrupa'ya Gaz Tedarikinde Yeni Fırsatlar Sunuyor
7
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı