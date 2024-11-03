Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Güncellendi

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı,en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1409 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, elektrik piyasasındaki işlem hacmi ise bugün düne göre yaklaşık %44 artış göstererek 1 milyar 387 milyon 222 bin 131 lira oldu.

Fiyat Belirleme Detayları

Gün öncesi piyasa verilerine göre, yarın için elektriğin fiyatı en yüksek saat 16:00-20:00 arasında 3 bin lira, en düşük saat ise 12:00'de 1409 lira 10 kuruş olarak belirlenmiştir. Bunun yanında gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 341 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 399 lira 36 kuruş olarak kaydedilmiştir.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 2 bin 944 lira, en düşük 170 lira olarak kaydedilmiştir.