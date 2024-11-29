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Spot Piyasa Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: Yarının Değeri Belirlendi

Spot elektrik piyasasında megavatsaat fiyatları 3 bin lira ile 1799 lira 98 kuruş arasında dalgalanıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:33
Spot Piyasa Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: Yarının Değeri Belirlendi

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi ise yaklaşık yüzde 14,8 azalarak 1 milyar 624 milyon 993 bin 26 lira oldu.

Piyasa Analizi

Gün öncesi piyasada, megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 07.00-09.00 ve 16.00-21.00 saat dilimlerinde 3 bin lira, en düşük ise 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Ortalama fiyatlar ise aritmetik olarak 2 bin 656 lira 51 kuruş, ağırlıklı olarak ise 2 bin 668 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Tahminler ve Değerlendirme

Bugün için spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı ise en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 499 lira 99 kuruş olarak kaydedildi. Elektrik fiyatlarındaki bu değişkenlik, piyasa dinamiklerini ve talep-sunum dengesini etkilemeye devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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