Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte: Referans Fiyat 12.161,59 TL

Spot Doğal Gaz Piyasasında Önemli Gelişmeler

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 161 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dünkü işlem hacmi 12 milyon 560 bin 815 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki güne göre önemli bir artış gösterdi, zira önceki gün 9 milyon 870 bin 930 lira olarak kaydedilmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Fiyatları

Spot piyasada, 1000 metreküp gazın referans fiyatının yanı sıra doğal gaz ticaret miktarı 1 milyon 40 bin metreküp olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 769 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 553 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün itibarıyla toplam 226 milyon 693 bin 274 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 227 milyon 131 bin 454 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.