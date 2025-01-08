Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Belirli

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 4,2 azalarak 1 milyar 791 milyon 958 bin 173 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasa Analizi

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ile 16.00-19.00 arasında 3 bin lira olarak tespit edilirken, en düşük saat ise 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 570 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 590 lira 41 kuruş olarak gerçekleşti.

Bugünkü Fiyat Hareketleri

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1849 lira 99 kuruş seviyelerinden işlem gördü.