Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1325 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugünkü işlem hacmi %7,5 azalarak 1 milyar 484 milyon 714 bin 726 lira seviyesine geriledi.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00-20.00 aralığında 3 bin lira, en düşük ise 12.00'de 1325 lira 62 kuruş olarak tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 527 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 536 lira 18 kuruş olarak kaydedildi.

Spot Piyasa Gözlemleri

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1615 lira 99 kuruş seviyesinden işlem gördü.